Une tendance touristique au feu vert, mais impactée par l’inflation

Un dynamisme de l’activité avec un volume d'affaires en hausse (+4,2% vs Juillet 2021) ...

… malgré un panier moyen national en baisse de 5% (35,2€)

Parmi les touristes étrangers, les Américains sont ceux qui dépensent le plus (20,3%).

Son constat sur la période étudiée du 01 juillet au 25 juillet 2022 en comparaison avec le mois de juillet 2021 se résume en trois points :Après une reprise post-pandémie sur les chapeaux de roue favorisée par des températures records, le secteur du tourisme est en pleine renaissance. Toutefois, les dépenses des Français sont marquées par le retour de l’inflation et des restrictions budgétaires qui préfigurent une incertitude sur la rentrée.D’après les données récoltées par SumUp, l’activité des commerçants français est en hausse de 4,2% en juillet 2022. Cette croissance, dont quelques régions sortent particulièrement gagnantes, est portée par les secteurs suivants :Hôtellerie (+11,5% au niveau national). L’Île-de-France (+50,9%) et la région Grand Est (+38,3%) affichent un fort dynamisme.Restauration (+6,5% au niveau national). Le Centre-Val de Loire (+20,8%), suivi de la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur (19,9%) sortent du lot. Cannes, avec une hausse de +130,6% de son activité, est la ville qui tire le plus son épingle du jeu.Tourisme (+5,4% au niveau national). La Corse est en tête (59,5%) suivie de l’Île-de-France (41,1%) à contrario des Hauts-de-France (-10%) et de la région Pays de Loire (-13%) qui sont en bas du classement.Loisirs & Divertissement (+2% au niveau national). C’est en particulier dans les régions Centre-Val de Loire (+45,5%) et Grand Est (+ 20,8%) puis respectivement dans les villes de Nice (+17,7%), Paris et Lyon (tous deux +12%) que l’on note la hausse la plus significative.