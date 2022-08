Les Allemands retrouvent le chemin des voyages internationaux

Le record à battre est celui de 116,1 millions de voyages internationaux générés par les touristes allemands en 2019. Depuis, comme dans beaucoup de pays européens, la tendance s’est retournée avec une priorité accordée aux vacances « nationales » par obligation quand les mesures sanitaires l’imposaient ou par « responsabilité » par prise de conscience du développement durable et de la priorité nationale.



Mais pour GlobalData, qui analyse les données de voyages à travers le monde, le « revenge travel » ou l’envie de repartir à l’étranger est en train de gagner des adeptes de plus en plus résolus à sortir du pays.



Les projections à partir des données actuelles indiquent que les Allemands vont réaliser près de 118 millions de voyages à l’étranger avant la saison 2024, malgré une crise économique qui commence à se faire jour en Europe. Principale raison à cette flamblée : la reprise des voyages d’affaires et les visites chez des amis et la famille à l’étranger.