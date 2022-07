Lufthansa : grève du personnel au sol le 27 juillet

Le syndicat Verdi de la compagnie Lufthansa a appelé à une journée de grève le mercredi 27 juillet. en Allemagne. " Nous nous attendons à des restrictions massives du programme de vols" a indiqué la compagnie sur son site Internet sans pour l'heure donné le détail des annulations et perturbations.



" Nous publierons de plus amples informations sur les annulations et les modifications du programme de vols d'ici lundi soir ." précise la compagnie.



Cette grève s'ajoute aux perturbations que connaît le secteur du transport aérien : files d'attente aux aéroports et ajustement des programmes (annulation et retard).