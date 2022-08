Quelles dépenses des vacanciers en France cet été 2022 ?

Période étudiée : du 01 août au 19 août 2022 en comparaison avec le mois d’août 2021.

*volume d’affaires en août 2022 vs août 2021

** évolution du panier moyen entre août 2022 et août 2021

Avec l’assouplissement des restrictions de voyage post crise et la réouverture des frontières, le retour des touristes étrangers en France profite aux commerçants avec un boom de +52% des dépenses par carte étrangère.(21,6% des dépenses totales effectuées par carte étrangère vs 11,9% en 2021) et les Britanniques (13,1% vs 10,8% en 2021).D’autres destinations continuent de choisir la France comme lieu de villégiature, même si elles sont moins présentes que durant le Covid. C’est le cas des Belges, troisième du classement (10,5% vs 16,6% en 2021), des Hollandais (8,5% vs 12,4% en 2021) et des Irlandais (6,1% vs 7,3% en 2021)