Eure : 5 millions de nuitées entre avril et août 2022

Pour beaucoup des professionnels présents, le constat est plus que positif, avec des performances qui dépassent dans certains cas celles de 2019, une année déjà record.Sur la période qui court d’avril à fin août, entre 53 et 63% des 300 professionnels du tourisme de l'Eure interrogés, selon la période, jugent queLe sentiment est validé par les données récoltées par Eure Tourisme via Flux Vision et Liwango.ont été enregistrées entre avril et août 2022, avec une clientèle française en progression de 12% et une clientèle étrangère de +101%.Cette croissance est même de +23% pour des plateformes telles que AirBnB et HomeAway.