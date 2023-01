Tourisme en France : retrospective 2022 en 25 informations

Président du Groupement national des chaînes hôtelières depuis 2018, adjoint au maire de Saint-Malo, Jean-Virgile Crance a été élu le 14 septembre dernier à la présidence de la Confédération des Acteurs du Tourisme. Né en 2017, ce groupement de 14 fédérations professionnelles compte encore davantage porter la voix des entrepreneurs du tourisme, toutes activités confondues. Il a accordé à TourMaG son premier entretien.L’Insee analyse la fréquentation estivale de la destination France, tant par les résidents que les clientèles internationales. Ce qui a été engrangé est très positif. C’est la confirmation des bilans venus des régions et une bonne nouvelle à prendre compte-tenu d’une perspective plus aléatoire pour les saisons à venir.La ministre en charge du Tourisme, Olivia Grégoire, devant le ban et l’arrière-ban du tourisme institutionnel, territorial et professionnel, a présenté la nouvelle gouvernance et les nouvelles aspirations d’un Comité de Filière Tourisme qui doit générer un second souffle, plus opérationnel et plus prospectif.L’Observatoire National des Stations de Montagne de l’ANMSM avec Atout France confirme que la saison hivernale 2022-2023 démarre sous de bons auspices, avec un taux d’occupation prévisionnels pour les vacances de Noël sur l’ensemble des lits touristiques marchands à 62 %, en léger repli par rapport à la saison passée.