Atout France et les 13 Régions lancent la campagne Explore France

Explore France va se décliner en trois volets complémentaires : une campagne d’image nationale en insistant sur les expériences nouvelles et innovantes en matière de slow tourisme, de découverte du patrimoine, de l’art de vivre, des espaces naturels…. La première salve sera lancée début avril.Dans la foulée, chaque comité régional du Tourisme pourra capitaliser sur la campagne nationale en la complétant par une communication davantage dédiée à ses propres richesses, particularités, expériences… et ce en direction de marchés prioritaires pour chaque Région.Un trois relais sera pris par les partenaires privés – transporteurs et distributeurs de voyages – dont la mission sera de convertir en séjours les aspirations suscitées par la campagne auprès des clients européens.Ils s’appuieront sur les visuels et la signature de la campagne pour proposer des packages et des séjours. D’ores et déjà, Accor, ÖBB, Expedia, Thalys, TripAdvisor, Viajes El Corte Ingles, Britanny Ferries et d’autres ont rejoint le pool des entreprises participantes.La priorité est accordée aux médias digitaux sur tous les marchés visés. La campagne estampillée #Explore France va renvoyer soit sur le site France.fr, soit sur les sites individuels des CRT.On peut regretter qu’une plateforme digitale Explore France ne vienne pas en support de la campagne, mais le choix a été fait de ne pas rajouter