Le Rendez-Vous en France de Nantes part sur un bon pied

Ce Rendez-Vous en France avec ses 20 000 rendez-vous d’affaires programmés est l’un des outils majeurs qui s’inscrit dans la continuité du Plan de relance France Tourisme et ses 2 milliards d’euros de fonds publics injectés ou prêtés à l’industrie touristique au sens large.



Le plan vient à la suite des 38 milliards d’euros d’aides en tous genres, subventions, chômage partiel, garanties de prêt, formation… déversés depuis deux ans.



Dans les allées, l’heure n’est plus trop aux complaintes et aux comptes d’apothicaire. Il s’agit avant tout de refaire du business, de retrouver ses partenaires et de signer des contrats pour les saisons à venir.



Et de ce point de vue, les premières réactions sont plutôt positives. De stand en stand, la réponse à la question « alors ? Productifs ces rendez-vous ? » est résolument optimiste. Oui, les T-O présents sont venus faire des affaires ? Oui, ils sont visiblement intéressés par l’offre française et son orientation durable, responsable et patrimoniale.