Le baromètre du tourisme parisien fait ressortir les effets de la guerre

Les indicateurs des arrivées internationales étaient plutôt encourageants avec une projection de l’Observatoire du tourisme parisien sur les arrivées internationales pour les prochaines vacances de Pâques de :+ 788,4 % à date vs 2021 même si elles sont encore de - 28,9 % vs 2019. Le rattrapage est en marche avec un volume attendu de clientèles européennes inférieurs – seulement – de 20,9 % par rapport à l’année record de 2019 et de - 15,1% en ce qui concerne les visiteurs nord-américains.La bonne nouvelle vient d’outre-Manche avec un retour massif et supérieur des touristes britanniques (+ 19,9 %) par rapport à 2019.La visibilité de Paris et sa région dans les médias et les réseaux sociaux est en forte hausse, ce qui ne peut qu’entretenir le mouvement de rattrapage :Le nombre de pages vues sur paris.info est en hausse de + 220 % vs 1er-15 mars 2021 et en recul de 4,9 % vs 1er-15 mars 2019.