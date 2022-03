Nouvelle étude sur les vacances des Français, les agences à la peine

Ces questions ont été posées à plus de 1 000 Français et les principaux résultats figurent dans l’infographie ci-dessous. Si l’on en croit les réponses des Français, ils sont devenus des adeptes forcenés de la recherche d’informations en ligne et de la réservation de leurs prochaines vacances sur les plateformes comme Booking , Expedia, Abritel VeePee et autre VoyagePrivé Les réseaux d’agences de voyages, y compris ceux faisant partie de la grande distribution, ne représentent pas plus de 20% des ventes. La France reste la principale destination des vacances d’été pour plus des deux-tiers des personnes interrogées. Ceci explique sans doute en partie cela car une bonne partie du tourisme marchand en France se limite à la location de villas et d’appartements.