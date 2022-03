Comme beaucoup d’entre vous, j’y ai cru...Quand un soir de pandémie Bruno Le Maire a expliqué que l’économie se redressait mais qu’il y avait toujours des professions comme “les agents de voyages” qui conservaient un soutien de l’Etat, je me suis pincé. Bigre : un ministre de l’Economie, et pas des moindres, qui cite les “agents de voyages”... Whaou ! Trop beau pour être vrai, non ?Et pourtant, le rêve s’est poursuivi quelque temps encore, avant que je me réveille avec la gueule de bois,Oui, je peux les repousser à 10 ans. Alors, non, merci ! Comme beaucoup d’entre vous, j’y ai cru...Quand un soir de pandémie Bruno Le Maire a expliqué que l’économie se redressait mais qu’il y avait toujours des professions comme “les agents de voyages” qui méritaient de conserver un soutien de l’Etat, je me suis pincé. Bigre : un ministre de l’Economie, et pas des moindres, qui cite les “agents de voyages”... Whaou ! Trop beau pour être vrai, non ?Et pourtant, le rêve s’est poursuivi quelque temps encore, avant que je me réveille avec la gueule de bois,Oui, je peux les repousser à 10 ans. Alors, non, merci !Alors, qu’est-ce qui a bien pu se passer entre cette déclaration d’amour, cet hymen qui se déroulait sous les meilleurs auspices, et la rebuffade de la semaine dernière à l’occasion des “Primaires du Tourisme”, où aucun homme ou femme politique