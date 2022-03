TourMaG.com - A-t-il été compliqué de vous convaincre, alors que vous faites plutôt un travail de l'ombre au sein des EDV...



Valérie Boned : Non, cela a été une décision plutôt facile à prendre, mon engagement est plutôt évident.



Alors concernant mon travail, les acteurs du secteur viennent me parler puis j'identifie ceux qui me paraissent intéressants, pour dresser un panorama à 360 degrés de l'industrie touristique.



Le temps est vraiment très restreint avant le premier tour, je me suis engagée dans une course contre la montre, afin de parler à tout monde.



Mon travail ne se résume pas seulement pour cette campagne, car il y a aura derrière la présidentielle le déploiement d'un plan d'action global, qu'Emmanuel Macron a présenté la semaine dernière.



TourMaG.com - Il n'a pas été question du tourisme.



Valérie Boned : Non, mais les choses se réfléchissent maintenant.



Mon rôle sera de faire remonter les ambitions et les attentes, mais surtout les idées, pour nourrir les actions du futur mandat.



TourMaG.com - Votre rapprochement est aussi la continuité de votre travail réalisé ces deux dernières années, avec Jean-Pierre Mas, auprès du gouvernement, pour sauver l'industrie...



Valérie Boned : Oui, c'est cela.



Je suis déjà une courroie de transmission entre le politique et l'industrie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en cas de changements de mandatures, les interlocuteurs ne sont plus forcément les mêmes, là cela permettra aux EDV d'échanger avec ceux qui travailleront sur la suite.