Bruno Le Maire : “On peut continuer à aider les agences de voyages…”

TourMaG.com - Justement, qu’y-a-t’il exactement dans ces propositions et dans le dispositif sur lesquels vous avez travaillé ?



Valérie Boned :”Nous avons proposé un plan d’action particulier pour les agences de voyages qui est en cours de discussion. Une réunion sur le sujet devrait se tenir la semaine prochaine avec les ministères concernés, afin de caler au mieux le dispositif.



Nous avons notamment mis l’accent sur le taux de prise en charge de l’activité partielle, le dispositif d’aide aux coûts fixes et plus largement du soutien aux entreprises qui en ont le plus besoin. Je pense notamment aux voyages scolaires, aux groupistes, aux spécialistes de certaines destinations qui demeurent fermées et à l’événementiel.”



TourMaG.com - Mais cela ne représente qu’une partie de notre activité ?



Valérie Boned :”Bien entendu. Nous n’oublions pas le secteur S1bis et travaillons là dessus en étroite collaboration avec le SETO. Pour autant, nous restons concentrés et prudents, car rien n’est encore définitif…”