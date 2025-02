La filiale de Lufthansa vient tout bonnement de créer Eurowings Holidays GmbH, une structure qui sera opérationnelle le 1er avril.Elle met la main sur les collaborateurs et les systèmes informatiques touristiques de Karlheinz Kögel, entrepreneur réputé dans le secteur des médias et du tourisme à Baden-Baden (dont fait partie le Groupe HLX).Objectif : ni plus ni moins,Et pour ceux qui connaissent l'appétence du marché allemand pour les vacances, ce n'est pas rien !Et pour doper encore davantage le voyagiste, une autre branche d'Eurowings, Eurowings Digital GmbH, spécialisée dans les domaines de l'e-commerce électronique, de la data et de l'intelligence artificielle (IA), travaillera aussi à son développement.pour surfer sur la tendance qui semble porteuse. En effet, Easyjet a vu son bénéfice net progresser de 40% sur son exercice 2023/2024.Ces résultats ont notamment été portés par l'offre de séjours Easyjet Holidays, qui a vu sa clientèle augmenter de 36% d'une année sur l'autre. Ses bénéfices avant impôts ont progressé de 56% !Bref, il semble que le secteur devra faire avec. Air France veut aussi sa part du gâteau. La compagnie tricolore a également dépoussiéré sa "Collection Air France" pour en faire, elle aussi, une version Holidays... Ceci à coup d'offres alléchantes, de "garantie du meilleur prix" et de paiement fractionné.