France : VVF note le retour des voyages de groupes

Cette anticipation des vacances touche toutes les tranches d’âges et les jeunes anticipent tout autant leur congé estival que leurs aînés

qui atteignent d’ores et déjà un taux de réservation de plus de 25%.Tout d’abord, le soleil de la côte d’Azur reste un incontournable etdes régions les plus demandées.Elle estqui attirent de plus en plus de Français voulant échapper aux étés caniculaires.avec notamment», précise Stéphane Le Bihan, Directeur Général de VVF dans un communiqué.