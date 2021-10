mmv et VVF concluent un partenariat pour pérenniser l'emploi saisonnier

mmv et VVF partagent ces valeurs et une communication groupée de nos marques employeurs nous permet de nous projeter dans un recrutement durable : « tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».



En mettant plus de proximité sur les réseaux sociaux, nous allons nous appuyer sur VVF Formation pour récréer des vocations dans le secteur du Tourisme et mettre en avant l’ascenseur social qui fait notre force,

mmv et VVF vont proposer des passerelles entre leurs structures pour un emploi ou des formations qualifiantes tout au long de l’année.L'objectif étant de pérenniser les saisonniers au sein des deux groupes." poursuit Frédéric Ezaoui, le directeur des opérations et des ressources humaines de VVF.Il est encore temps de postuler au sein de VVF (cliquez ici) et/ou de mmv (cliquez ici).