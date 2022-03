TourMaG.com - Comment gérez vous en interne cette très forte tendance de dernière minute ?



Stéphane le Bihan : Ces ventes de dernière minute implique une changement d'organisation important au niveau des recrutements ou de l'approvisionnement.



Nous avons établi 3 profils : les early bookers , les last bookers et les hyper last bookers .



Aujourd'hui nous voyons des familles réserver la veille ou le jour du départ. 5% de nos réservations sont effectuées dans les 3 derniers jours avant le départ.



TourMaG.com - Pouvez-vous anticiper sur l'été ?



Stéphane le Bihan : Pour cet été nous avons le même phénomène. Nous avons bien démarré sur nos early bookings. Nos clients fidèles qui savent où ils vont aller ont été au rendez-vous.



Ce que nous ressentons c'est un ralentissement des ventes pendant une semaine avec le conflit en Ukraine et une focalisation des ventes sur le marché français.



Nous pouvons le voir par rapport aux destinations qui sont plébiscitées : le Sud Ouest (Saint-Jean-Luz, Arcachon, Moliets...) qui est devenu la nouvelle riviera française. Le deuxième marché qui se maintient très fort c'est le littoral Atlantique avec la Vendée, ou la Bretagne...



Il y a un effet mémoire par rapport aux étés précédents. Enfin nous constatons une sensibilité au réchauffement climatique. 30% de la clientèle est hyper sensible au tourisme multi-activités en pleine nature, au plein air et sans trop de chaleur.



Nous avons d'ailleurs décidé de redéployer nos bébé-clubs pour les réorienter vers des destinations plus "fraîches"...