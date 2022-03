Vacances de Pâques élections : comment faire une procuration

2022 sera une année d'élection. Alors que la pandémie de covid ne fait plus la Une des journaux chassée par le conflit en Ukraine, les professionnels du tourisme espèrent que le crû 2022 sera synonyme de reprise des voyages.La levée des restrictions et l'ouverture des frontières est un signal fort donné à l'industrie. Dès qu'une destination allège ses modalités d'entrée ou ouvre ses frontières les ventes sont là.Reste que de nombreuses incertitudes planent au premier rang desquels la guerre en Ukraine, la hausse du baril, et la baisse de l'euro... Et pour ne rien arranger, 2022 sera aussi une année d'élections. Des élections présidentielles qui tombent cette année pendant les vacances de Pâques et des élections législatives qui elles sont programmées pendant deux week-ends de juin.Un calendrier qui pourrait venir perturber les projets voyages des vacances de printemps et les week-ends aux beaux jours.