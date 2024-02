VVF : des vacances de février en légère hausse

"L’attrait pour le littoral se confirme, notamment en Normandie, grâce à un climat plus clément et VVF a enregistré + 8 % de nuitées sur la mer."

Des résultats qui montrent encore une fois que malgré l’inflation, les vacances sont sacrées. La montagne attire toujours, même lorsque la neige n’est pas garantie. La mer devient une vraie destination pour les vacances de février.



Les destinations campagne, avec une vraie attractivité touristique, comme Amboise avec les châteaux de la Loire, attirent les vacanciers.



N'en demeurent pas moins, qu’au global, les chiffres ne sont pas aussi optimistes qu’ils l’ont été au démarrage des ventes. Les signaux (manque de neige, grèves…) cassent les rythmes de ventes et celles de dernières minutes au cours des deux semaines restantes seront déterminantes

La mer a également tiré son épingle du jeu.Si les VVF de la Côte d’Azur et du Var étaient remplis à la moitié de leur capacité comme ceux de Juan-Les-Pins ou St Cyr-sur-Mer,A la campagne, Amboise, en Centre Val de Loire, dont l’avantage est de proposer à la fois des paysages champêtres et un tourisme culturel avec ses nombreux châteaux et sites historiques a été rempli aux 2/3.Sans surprise, les régions dont les taux de réservation sont en progression par rapport à l’an dernier sont celles avec des stations de ski comme en Occitanie et en Rhône-Alpes-Auvergne et la Normandie qui bénéficie d’une clientèle parisienne (+ 35 % de nuitées). Grégoire Mallet , Directeur Marketing Stratégique – Client.