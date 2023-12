Vacances de Noël : comment concilier évasion et inflation

Pour essayer de limiter les effets de l’inflation, les comportements évoluent. 56% des skieurs se renseignent sur le prix des forfaits, ce qui a une incidence directe sur le choix de la station.



L’inflation a également comme conséquence de contribuer à préserver les ressources de la planète avec 29 % des skieurs qui louent au lieu d’acheter leur équipement, 15 % qui l’ont acheté mais d’occasion au lieu de neuf et même 12 % qui se le sont fait prêter soit un total de 56 %.



Par rapport à novembre 2022, on note une augmentation des Français qui déclarent que la hausse des carburants aura un impact négatif sur leur budget vacances. On passe de 47 % à 76 % dont 30 % qui jugent que cet impact sera fort.



Après plus d’une année de crise économique, plus de trois quarts des répondants pensent que l’inflation aura des incidences sur leurs vacances (77 %). Néanmoins, parmi ces 77 %, la grande majorité (56 %) les craignent « un peu » contre 21 % « beaucoup ».