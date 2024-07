Vacances d’été : les Français absents des réservations

Si certaines destinations nordiques attirent de plus en plus de touristes, il n’y a pas de transfert soudain de réservations du sud au nord. À titre d’exemple, par rapport à 2023, nous enregistrons -25 % de réservations pour la Turquie sur le mois d’août mais +400 % sur septembre. Au global, le pays enregistre une hausse des départs de 46 %. Madère connaît le même phénomène avec un recul des réservations sur juillet et août, mais une plus forte demande sur juin (+60 %) et septembre (+550 %), avec +29 % de départs à date par rapport à 2023. Si la Tanzanie accuse également un retard de réservations sur l’été (-29 % en juillet et -57 % en août), +159 % de séjours ont été programmés en juin et +45 % en septembre. Pour Madagascar, nous relevons -73 % de demandes en août mais +300 % en octobre, et pour l’Ouzbékistan, -33 % en juillet et -22 % en août, mais +25% en septembre, alors même que les départs sont en augmentation par rapport à 2023 (+78% pour Madagascar et +6% pour l’Ouzbékistan)

