Premier bilan de saison, la montagne ça nous gagne un peu plus cette année

L’an passé a été sérieusement impacté par la fermeture des remontée mécaniques dans les stations françaises qui attendaient de voir comment allaient se comporter les quatre semaines de vacances scolaires. Elles ont toutes fait le plein, enregistrant des taux d’occupation homogènes.



La fréquentation par massif est également équilibrée, et ce malgré un niveau d’enneigement hétérogène : ainsi, les Alpes du Nord enregistrent un taux d’occupation des hébergements de 87%, les Alpes du Sud de 84% et les Pyrénées de 83%.



Même constat selon l’altitude des stations : celles situées au-dessus de 1300 mètres ont été occupées à 87%. Et si les stations situées entre 630 et 1250 mètres sont légèrement en dessous (83% d’occupation), ce sont elles qui enregistrent la plus forte progression (+6%) par rapport à la saison 2019-2020.