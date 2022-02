Montagne : Maeva.com, la centrale en ligne de Pierre&Vacances, se frotte les mains

+39% : c’est l’augmentation du chiffre d’affaires enregistré sur les vacances de février 2022 vs 2019 par maeva.com, l'agence de voyages en ligne du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, notamment spécialisée dans les séjours en montagne.



Premier constat, les ventes de dernière minute sont très présentes :



- 21% des séjours pour les vacances de février ont été réservés entre 1 et 2 mois avant le départ ;

- 16% moins d’un mois

- et 6% moins de 15 jours avant la date d’arrivée.



Selon maeva.com, la part de réservation de dernière minute devrait encore augmenter à quelques jours des départs en vacances de la Zone C. La médiane entre la réservation et le début du séjour est passée de 87 jours en 2019 à 79 en 2022.



Deuxième constat peu surprenant : 92% des réservations ont été effectuées par les vacanciers français.



Avec l’allègement des restrictions sanitaires, la clientèle britannique est de retour et s’est portée sur la semaine du 19 février. Les Belges et les Néerlandais ont quant à eux privilégié la semaine du 26 février.



Peu de variation dans les comportements : la quasi-totalité des réservations effectuées pour ces vacances de février concernent des séjours de 7 nuits, à 97%, avec des départs du samedi au samedi.