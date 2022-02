Vacances d'hiver, esprit tranquille, le point sur les mesures sanitaires

Vous possédez des chèques-vacances d'un montant total supérieur à 30 € et dont la date de validité est dépassée depuis le 31 décembre 2021 ? Ne les jetez pas ! Vous avez la possibilité de les échanger jusqu'au 31 mars 2022 pour pouvoir les utiliser pendant deux nouvelles années. Pour en faire la demande Vous avez entre 18 et 25 ans et vous souhaitez partir en vacances ? Une fois par an, l'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances, vous permet de bénéficier d'une aide en choisissant votre destination parmi une sélection de séjours avec hébergement à la mer, à la montagne ou en ville, en France ou en Europe, grâce au programme Départ 18-25. Quelles sont les conditions ? Le point avec Service-Public.fr En cas de conflit dans le cadre d'un bail d'habitation, il est parfois obligatoire d'engager une conciliation auprès d'un tiers : personne étrangère à une affaire judiciaire (par exemple, conciliateur de justice), pour pouvoir ensuite saisir le juge. Selon le type de litige (sur le bail, le loyer, l'état des lieux...), des délais sont à respecter. En savoir plus