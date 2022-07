Etude : Les Français ont besoin de décompresser !

Ce n’est guère une surprise, l’envie de partir en vacances semble plus forte que jamais après deux années de crise sanitaire. Si l’organisation des vacances est primordiale pour les voyageurs qui souhaitent profiter un maximum de leurs séjours, du côté des activités touristiques, la popularité des réservations de dernière minute ne fléchit pas.Un sondage exclusif réalisé par Odoxa pour Alentour , la plateforme numérique française du tourisme de proximité, analysant les comportements et les attentes des vacanciers Français ayant prévu de voyager en France entre mai et septembre 2022*. En voici les principaux enseignements :· Pour leurs vacances, 73 %des voyageurs Français prévoient un séjour dans un hébergement marchand (hôtels, auberges, résidences de vacances, gîtes et autres locations saisonnières…), plutôt que dans une résidence secondaire ou chez des amis (26 %).· 9 vacanciers sur 10 comptent bien pratiquer des activités touristiques et /ou de loisirs pendant leurs vacances. Les activités sportives et de plein air sont les préférées des Français (49%), suivies de près par les activités culturelles (48%), les activités gastronomiques ou oenotouristiques (35%) et les visites guidées ou les « tours » (31 %)**.· Ils consacrent à ces activités un budget important, puisque les vacanciers accordent 351 euros à la réservation d’activités de loisirs. 24% d’entre eux sont même prêts à y accorder un budget de plus de 500 euros.· Plus de 8 fois sur 10, ces activités sont décidées au dernier moment et réservées uniquement une fois les vacanciers arrivés sur place.· 79% des vacanciers demandent des recommandations aux personnes travaillant dans l’hébergement où ils logent. Elles concernent surtout les activités touristiques et de loisirs à proximité (76%), suivies des restaurants (73%) et des monuments et autres points d’intérêt (65%).· La méthode privilégiée pour être informés des activités disponibles à proximité́ de leur lieu de vacances est le web, via des sites de recommandations et de réservations d’activités, ou le site internet de l’office du tourisme de la destination.