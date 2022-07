Accès aux vacances : 39% des Français ne partiront pas cet été

Si on fait abstraction des raisons financières pour ne prendre en compte que les conditions sanitaires des deux dernières années, les Français expriment leur besoin vital de sortir de leur quotidien et de leur environnement habituel en indiquant, pour 69%, que des vacances « normales » leur ont manquées en raison de la crise de la Covid.



D’une manière plus spécifique, au cours des cinq dernières années, plus de la moitié des Français (52%) indique avoir renoncé à partir au moins une fois en vacances d'été pour des raisons financières.



L'étude met en avant qu'il existe plusieurs profils renonçant de façon régulière aux vacances. Ainsi, la fréquence du renoncement est quasiment la norme pour les catégories modestes (68%) et pauvres (65%) et pour les classes moyennes inférieures (51%), mais également pour les habitants des communes urbaines de province (53%) et des communes rurales (57%).



Sans surprise, parmi les professions qui renoncent le plus, les ouvriers (68%) et les artisans-commerçants (63%). Les salariés du secteur public sont, parmi toutes les catégories, ceux qui renoncent le moins à partir (47%) régulièrement.



Chez ceux qui ont dû renoncer à partir, un manque a été ressenti pour 68% d’entre eux. C’est dire que l’absence de vacances est mal vécue, une véritable frustration, qui justifie d’éventuels sacrifices pour ne pas en être victime.