Les Régions de France et les grandes entreprises du tourisme discutent stratégie

N’y a-t-il aucune ombre au tableau ? Si bien sûr !



Pour Hervé Morin, un certain nombre de défis sont de la responsabilité de l’État pour s’assurer que le cadre du développement touristique soit performant : combattre le formalisme excessif et les freins à l’accueil comme dans les aéroports ; assurer la sécurité des citoyens et des visiteurs ; améliorer la formation et l’employabilité des jeunes.



Pour Dominique Marcel, la reprise cache des faiblesses qui s’exprimaient déjà avant la crise sanitaire : la perte régulière de parts de marché de la France au profit de nouvelles destinations ou de concurrents plus agressifs ; la faiblesse relative de la dépense individuelle des touristes qui nous met en retrait par rapport à d’autres pays ; la difficulté d’attirer des vocations dans des métiers qui sont en tension.



Chacun autour de la table en introduction et dans les débats qui ont suivi s’accorde aussi sur le fait que la Région est le bon niveau d’intervention pour définir, aux côtés de l’Etat, une stratégie pour le long terme, et pour accompagner les grandes entreprises dans leurs investissements territoriaux.



En charge de la Formation, des Transports et du Développement économique, les Régions sont déjà des interlocuteurs privilégiés.