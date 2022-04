Les élections passées, le tourisme est toujours une priorité...

A quelques jours de la formation d’un nouveau gouvernement, les ministres communiquent sur leur bilan et sur les actions en cours qu’il faut poursuivre pour aller au bout des transformations.C’est sans doute en partie la motivation de Jean-Baptiste Lemoyne qui a pris la parole, ce mardi.Portons à son crédit l’oreille attentive qu’il a toujours eu pour les professionnels du Tourisme à travers leurs représentants et la bataille qu’il a su mener auprès de ses confrères plus régaliens pour protéger le secteur et le soutenir pendant toute la crise.Portons également à son crédit sans équivoque la nouvelle organisation mise en place autour du Comité de Filière Tourisme et des rendez-vous réguliers pour constituer la feuille de route et suivre son déroulement, en impliquant le Premier ministre et ses confrères dans les comités interministériels semestriels.