Atout France a renouvelé son conseil d'administration

Trois semaines après la nomination par arrêté, de plusieurs personnalités du tourisme au conseil d'administration d'Atout France, l'organisation tenait une grande réunion.Le 19 avril dernier, en présence de Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé du Tourisme s'est tenu un Conseil d’administration d’Atout France.Les nouveaux nommés sont : Maud BAILLY, directrice générale Europe du Sud du groupe Accor ;- François-Xavier BRUNET, trésorier de CCI France, président de la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées ;- Anne DESCAMPS, directrice de la communication du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 ;- Amélie LUMMAUX, directrice du développement durable et des affaires publiques du groupe ADP ;- Maryline MARTIN, présidente de Guédelon Chantier Médiéval ;- Jean-François RIAL, président-directeur-général de Voyageurs du Monde, président de l'Office du tourisme et des congrès de Paris ;- Anne RIGAIL, directrice générale d'Air France.