Vacances 2025 : les Français restent fidèles au départ

La France demeure la destination privilégiée pour 68 % des vacanciers, un choix particulièrement affirmé chez les 55-75 ans (74 %). L’Europe attire 26 % des futurs voyageurs, surtout parmi les 18-34 ans (34 %), et 13 % prévoient des séjours hors Europe. Le transport principal reste la voiture (61 %), notamment pour les voyages domestiques (72 %), tandis que l’avion est utilisé pour les trajets vers l’Europe (55 %) et au-delà (90 %). Le train concerne 18 % des déplacements, atteignant 28 % chez les plus jeunes.



Les hébergements les plus recherchés sont les locations saisonnières (39 %), suivies des hôtels (26 %) et de l’hébergement chez des proches (20 %). Le camping conserve une place stable (17 %), surtout en France (21 %). De nouvelles formes de vacances s’installent dans les habitudes : 24 % des sondés envisagent le "workation", avec un taux de 45 % chez les 18-34 ans. Les mini-breaks séduisent 13 % des vacanciers, particulièrement les CSP+ et les hauts revenus. En revanche, des pratiques comme le Couchsurfing ou l’échange de maisons restent minoritaires.



Sur le plan symbolique, les destinations idéales évoquent plages paradisiaques (28 %), nature (23 %) et croisières (20 %). Certains se projettent dans l’univers de "Mamma Mia !" (17 %) ou du film "Camping" (16 %). Les craintes les plus fréquentes concernent les arnaques (73 %), les conditions météo (35 %), un budget insuffisant (21 %) et les problèmes de transport (19 %). Pour l’Alliance France Tourisme, cette enquête traduit « la flexibilité, la quête d’authenticité et la capacité de résilience » des Français, dans un été qui s’annonce sous le signe de l’adaptation.