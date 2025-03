Tourisme des seniors : ces nouvelles tendances qui révolutionnent le marché

Malgré les défis récents, 70% des seniors français ont voyagé au cours des deux dernières années, réalisant en moyenne 6,2 séjours par an. Ces séjours se répartissent entre 58% de courts séjours et 53% de longs séjours. La France reste la destination privilégiée, choisie pour 55% des courts séjours et 43% des longs séjours.



Cependant, l'étude révèle des changements significatifs dans les habitudes de voyage des seniors :



" 33% des séniors partent moins souvent et 20% ont arrêté de voyager. Au-delà du manque de motivation ou d'envie de voyager, cette baisse se justifie avant tout par des contraintes budgétaires liées à inflation (44%) et par l'état de santé (31%) " explique le communiqué.



Malgré ces contraintes, le budget annuel moyen alloué aux vacances par les seniors s'élève à 2 230€, supérieur à celui des 18-34 ans (1 776€) et des 35-59 ans (2 090€).



L'étude souligne également une préférence accrue pour les séjours en France (47%) et de proximité (26%) par rapport à la période pré-Covid. De plus, 30% des seniors recherchent désormais des options de réservation flexibles.