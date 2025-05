Tourisme : ces 3 tendances vont tout changer cet été

au-delà de l’économie

Comprendre ces motivations est essentiel pour appréhender le secteur du tourisme en 2025, en particulier dans un contexte d’incertitudes économiques et politiques

L’analyse du MEI révèle que, avec huit destinations figurant dans les 15 premières positions. Tokyo et Osaka se classent en tête des réservations pour la période juin-septembre 2025, enregistrant les plus fortes progressions par rapport à l’an dernier. Du côté des voyageurs nord-américains,conserve également la première place. Cependant, plusieurs destinations balnéaires gagnent en popularité, notamment San Juan, Kahului, Punta Cana, Tulum et Montego Bay.En(Albanie) se distingue avec la plus forte hausse de visiteurs, particulièrement en provenance d’Italie. Cette tendance reflète un attrait croissant pour les villes moins saturées et souvent plus abordables. Le MEI rappelle que les motivations des voyageurs vont «» et intègrent des éléments de sens, d’authenticité et de recherche de valeur. Comme l’indique Michelle Meyer : «. »Ces évolutions s’inscrivent dans une, où les données, les outils numériques et l’adaptabilité des acteurs du secteur jouent un rôle central pour anticiper les attentes des consommateurs.