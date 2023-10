Atream, B&B Hotels et Disneyland Paris rejoignent l'Alliance France Tourisme

À l’occasion de son évènement de rentrée, l’Alliance France Tourisme a annoncé l’adhésion de trois nouveaux groupes du tourisme :Atream est une société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion d’actifs et de fonds immobiliers (OPCI, SCPI, FIA). Atream gère aujourd’hui près de 300 actifs pour plus de 4 milliards d’encours.B&B HOTELS est la deuxième chaîne d’hôtellerie économique en Europe. Fondé à Brest en 1990, le Groupe dispose d’un réseau de plus de 730 hôtels à travers 15 pays, en Europe et au Brésil.Né de la Convention entre Disney et l’État Français en 1987, Disneyland Paris a ouvert ses portes en 1992 à Marne-la-Vallée. En pleine transformation, l’entreprise est aujourd’hui la 1ère destination touristique européenne avec plus de 375 millions de visites depuis son ouverture* et comporte 2 parcs à thèmes, 7 hôtels, 2 centres de convention, 75 points de restauration et 1 complexe de divertissement Disney Village.