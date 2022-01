Et si Harry Potter venait s’installer en Bretagne au Château Le Rocher Portail

Dans une vidéo postée en début d’année, Manuel Roussel, l’industriel qui a acquis le château en 2016, annonce déjà l’ouverture d’une nouvelle attraction pour fin 2022.



Le Rocher Portail ouvrira ses différentes salles pour récréer l’atmosphère de l’école des sorciers, d’Harry Potter et ses condisciples.



Le parcours débute dans la Grande Salle de banquet de 350 m2 qui reproduit celle des romans et des films, où les visiteurs commenceront par un dîner magique et mystérieux avant d’entamer la visite des lieux, ponctuée par des rencontres avec des objets enchantés et des créatures fantastiques.