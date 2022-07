État des lieux dans l’hôtellerie-restauration : le plus dur est à venir 🔑

Le second semestre correspond, a priori, au pic annuel d’activité : la période estivale, les congés scolaires, l’automne des foires et salons et la période des fêtes de fin d’année. Pour autant, cette année, les prévisions des chefs d’entreprise, pour cette période, ne reflètent pas un grand optimisme.



Ils entrevoient une activité plutôt en stagnation pour 52 % d’entre eux voire en dégradation pour 21 %. Dans le détail on constate que 41 % des hôteliers envisagent une amélioration de l’activité, alors que 47 % estiment qu’elle stagnera et 12 % qu’elle se dégradera. Quant aux restaurateurs, ils sont 54 % à considérer que leur activité stagnera et 23 % qu’elle se dégradera. Les cafetiers sont un peu moins de la moitié (49 %) à estimer que l’activité stagnera, 23 % qu’elle s’aggravera et 28 % qu’elle s’améliorera.



Les perspectives sur le chiffre d’affaires reflètent le sentiment des chefs d’entreprise sur l’activité. En effet, d’une manière globale 77 % d’entre eux envisagent un chiffre d’affaires stagnant ou à la baisse (30 %). Seuls 1/3 des hôteliers (37 %) voient une amélioration de leur chiffre d’affaires, ce qui est en corrélation avec le pourcentage des hôteliers qui envisagent une amélioration de l’activité durant le second semestre.



Quant au taux de rentabilité estimé pour ce second semestre, les chefs d’entreprise ont peu d’espoir : 56% d’entre eux tablent sur une large baisse, 35 % sur une stagnation.