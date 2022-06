Le budget vacances des Français va s’adapter au contexte inflationniste

Plus que jamais, dans une conjoncture difficile, le budget se pose en arbitre des vacances. L’écart se creuse entre ceux qui peuvent augmenter ce budget pour conserver un standing de vacances équivalent à celui de l’an dernier et ceux qui ont dû le revoir à la baisse voire remettre en cause ou abandonner leur projet de vacances.



Pour autant, malgré une conjoncture difficile et les effets de la pandémie, les Français ont besoin de vacances et sont prêts à quelques sacrifices pour pouvoir partir

Questionnaire administré en ligne du 20 mai au 10 juin 2022 auprès d’une population âgée de 18 ans et plus, 3 934 répondants, dont 19 %, ayant déjà loué chez VVF au cours des 10 dernières années.

Pour ceux qui devront trouver des sources d’économies, le logement sera le premier concerné : près de la moitié des Français vaIls feront égalementavec 43% qui partiront moins loin et 42% qui diminueront leurs dépenses en restaurants.Un quart préfère écourter leurs vacances et presque autant choisissent de pratiquer moins d’activités et loisirs (23%).Pour près de ¾ des Français, c’est la première fois que le budget est aussi déterminant dans leur choix de vacances (72%) et 22% reconnaissent qu’ils n’avaient jamais eu autant de difficultés pour boucler ce budget. On a vu que 8% ne partiraient pas cet été, ce sera la première fois pour 6% d’entre eux.», indique Stéphane Le Bihan, le directeur général de VVF.