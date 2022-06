Voyages : est-ce déjà la fin de l'embellie ?

Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, loin de là et j'espère me tromper.



Il y a actuellement des prix dans l'aérien qui sont très élevés, voire même des délirants. Un moment donné, nous serons peut-être rattrapés par l'inflation et notre belle reprise pourrait se résorber,

Le tourisme connait presque "sa meilleure vie", comme disent les nouvelles générations.Le covid a créé durant les deux années écoulées, un véritable sentiment de frustration dans les populations. Ces dernières profitent de l'accalmie accordée par l'épidémie et les températures estivales, pour se projeter en masse sur l'été à venir.Il ne fait plus de doute que la saison sera bonne, voire même historique et après ? nous expliquait Emmanuel Foiry en mai dernier.Le patron de Kuoni France n'a pas joué les oiseaux de mauvais augure, mais son analyse semble relativement fine. Aux Etats-Unis, l'inflation galopante semble avoir déjà eu la peau de la belle reprise.