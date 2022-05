Voyages : "Il est devenu compliqué de gérer l'abondance" de résas ! 🔑

TourMaG.com - Qu'est-ce qui marche chez Kuoni ?



Emmanuel Foiry : Je vous dirais ce qui ne marche pas, c'est plus facile.



L'Asie, mais comme pour tout le monde, est à l'arrêt. Les circuits accompagnés ont du mal, mais en raison de la géolocalisation de ces offres. Généralement les circuits ont lieu en Asie ou Inde.



Cette dernière destination a du mal à séduire à nouveau les voyageurs. Sur les USA, nous reprenons des couleurs, ce qui est traditionnellement une destination forte.



Toute l'Europe marche bien, la Grèce cartonne comme depuis 2 ans.



Nous avons encore un point d'interrogation sur la rentrée. Nous sommes dans une certaine euphorie, du retour à la normale dans le voyage, mais rien ne dit que cela va perdurer.



TourMaG.com - Vos clients se projettent encore assez peu ?



Emmanuel Foiry : Exactement, même si nous avons des résas après l'été.



Nous parlions du monde d'avant et du monde d'après, il y a un réel changement : le last minute. En tant que spécialiste du long-courrier et plutôt cher, les réservations de dernière minute, concernent des départs dans le mois qui arrive.



TourMaG.com - Pourquoi vous semblez dubitatif sur une reprise soutenue et durable du voyage ?



Emmanuel Foiry : Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, loin de là et j'espère me tromper.



Il y a actuellement des prix dans l'aérien qui sont très élevés, voire même des prix délirants et avec des établissements pleins. Un moment donné, nous serons peut-être rattrapés par l'inflation et notre belle reprise pourrait se résorber.



La question étant : jusqu'à quand le consommateur va continuer à se lâcher et supporter la hausse des prix ? Je n'ai pas la réponse. Et ce n'est pas nos marges qui changent ou qui peuvent changer quelque chose.



Dans tous les domaines économiques, tout est plus cher et rare.