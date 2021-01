Kuoni : "le PSE concernera environ 25% de notre effectif, soit 60 salariés", selon Emmanuel Foiry

TourMaG.com - Une nouvelle année débute, dans une ambiance morose et une activité atone, pour Kuoni France...



Emmanuel Foiry : Nous sommes en pleine réorganisation, car même si nous ne vendons pas de voyages, les tâches ne manquent pas.



Nous venons de clôturer les comptes de l'exercice précédent, car nous sommes calés sur l'année civile.



Nous pourrions penser qu'il était facile d'arrêter les comptes, mais c'est sans doute l'une des clôtures les plus compliquées que j'ai eu à faire, en raison des différentes aides et des évènements de l'année écoulée.



Après, 2021 commence encore moins bien que l'autre s'est terminée. A partir du 15 décembre 2020 (fin du 2e confinement, ndlr), il y a eu une toute petite embellie sur les mêmes destinations que mes confrères, à savoir les DOM-TOM, Dubaï et les Maldives.



Dorénavant je ne raisonne plus en réservations, mais en départs. Avec toutes les annulations et la complexité de voyager, nous n'avons plus de visibilité.



TourMaG.com - Certains réseaux notent un léger frémissement de reprise, ce n'est pas le cas pour Kuoni ?



Emmanuel Foiry : En ce moment, il n'y a pas de marché, il n'y a rien !



Habituellement, en janvier, nous avons des départs pour des circuits en Amérique du Sud ou l'Asie. Puis il y a pas mal aussi de voyages pour l'Océan indien, autant de destinations fermées aujourd'hui.



Pour nous le début d'année est aussi la plus grosse période au niveau des réservations. Ce n'est absolument pas le cas en ce moment.



Je vais vous donner un ordre d'idées, au niveau de mon plateau de réservations BtoB. L'année dernière, au cours de la 1ère semaine de janvier nous avons reçu 5 150 appels. Cette année nous en avons eu... 748 !



Après, nous sommes dans une tendance haussière, rendez-vous compte qu'il y a encore un mois, nous étions à 150 appels. Les Maldives sont la destination la plus plébiscitée, alors que les USA observent une chute de 96%, sur la même période (1ère semaine de l'année), l'Italie -94%, les circuits -92%.



Malgré tout l'activité reste très faible, dans le même temps, nous devons faire avec des annulations.