Par rapport aux décennies passées, nous sommes moins dépendants du pétrole.Néanmoins, quand le baril augmente de 10 dollars sur une année, cela enlève 0,4 point à la demande mondiale.Elle sera durement affectée. Nous ne sommes pas sur une récession, à proprement parler, maisPour le tourisme l'impact sera réel avec une hausse des prix en raison de l'inflation et de la flambée du pétrole.En 2020, il n'y avait pas d'inflation et nous avons pu mettre en place le fameux "quoiqu'il en coute". L'impact de la crise a été douloureux, mais nous avons pu relancer la machine, à coût de dette publique et grâce à la planche à billets. La dette publique dans la zone euro a augmenté de 2 000 milliards d'euros en l'espace de 2 ans. Les sommes sont complètement folles.Si cela a permis de remettre de l'huile dans les rouages, nous avons créé de l'inflation, en relançant la demande alors même que l'offre n'était pas là.Cette guerre arrive et va accélérer l'inflation, alors qu'elle est déjà à 5,8% en Europe. En France, nous sommes un peu épargnés, mais nous allons nous approcher de cette moyenne. Dans le même temps, les prix à la production sont historiquement élevés, à plus de 20% de croissance annuelle.