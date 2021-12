Economie : "Nous sommes sur une bulle", selon Marc Touati 🔑

TourMaG.com - Pour résumer, les déboires que nous connaissons en ce moment, sur le pétrole et l'inflation en règle générale, proviennent du trop grand succès de la surintervention étatique...



Marc Touati : Et monétaire, c'est une nouveauté.



Nous avions connu ça durant un an en 2008 et c'était limité. Et comme les banques centrales finançaient les dettes publiques, cela donne l'impression que les dettes du covid ne coûtent rien.



Nous avons l'impression d'une relance qui n'a rien coûté.







Une fois que les banques centrales vont arrêter la planche à billets, donc qui achètent la dette publique et donc financent les Etats, les taux d'intérêt des crédits étatiques vont augmenter, mais aussi des crédits.



Avec une telle dynamique, nous allons assister une réduction des bulles boursières et immobilières. Dès que nous allons retrouver un monde normal, le secteur du tourisme est celui qui souffrira le moins et c'est une bonne nouvelle.