La Cour des comptes passe au crible les aides de l’État au secteur Tourisme pendant la crise

Le chapitre qui mérite une véritable attention et une certaine forme de remise en cause est celui de la préparation du secteur à une nouvelle façon de travailler. La sortie de crise était censée donner naissance à une nouvelle approche du marché plus moderne. Mais là, le résultat n’est pas à la hauteur des ambitions.



Comme le rapportent les juges de la Cour des comptes : « l’ambition de transformation du secteur du tourisme a été plusieurs fois affirmée en 2020 et 2021. Elle s’est traduite par des mesures disparates aux financements limités par rapport aux mesures d’urgence et sans cohérence réelle avec celles-ci. L’ambition française est faible au regard de celles de ses voisins espagnol et italien, qui annonçaient durant la crise des investissements de plusieurs milliards d’euros pour financer la transformation structurelle du tourisme.



Elle a été déployée via des mesures cherchant à promouvoir l’attractivité de l’emploi touristique et à faciliter les transitions numérique (chèque numérique, diagnostic numérique) et écologique (fonds tourisme durable)» .



Résultat plus que mitigé : le « chèque numérique » de 500 €, bien que sollicité par 18 922 entreprises du tourisme, ne semble pas avoir généré d’effet de levier pour renforcer l’usage du numérique dans les entreprises. Les dispositifs de soutien à la transition écologique ont conduit à l’amélioration énergétique de petits équipements, mais n’ont pas permis au secteur d’entamer sa transformation durable.