Atout France : "Les recettes internationales près des niveaux de 2019" 🔑

Je ne pense pas que ces tests pourraient freiner leur retour, d'autant plus que c'est rassurant pour l'opinion publique et pour tout le monde qu'il y ait des tests.



Mais il existe d'autres freins, à commencer par la difficulté pour les touristes chinois d'obtenir des passeports - pour ceux qui ne sont plus à jour - et des visas pour pouvoir venir en Europe.



Et puis les connexions aériennes entre la Chine et l'Europe ont été largement diminuées depuis la pandémie. D'une centaine de vols hebdomadaires, nous sommes passés aujourd'hui à 6 vols par semaine entre la France et la Chine... et bientÎt 10. Le retour des vols se fait graduellement, cela prendra du temps.



Nous allons donc revoir des touristes chinois, mais ce sera graduel. Et d'abord des individuels, Ă©tant donnĂ© que les groupes ne sont pas autorisĂ©s Ă ce stade par les autoritĂ©s chinoises, et en lien avec le tourisme d’affaires, auquel la Chine donne la prioritĂ©.





Nous avons Ă©galement lancĂ© 4 appels Ă manifestation d'intĂ©rĂȘts en matiĂšre d'ingĂ©nierie et d’innovation afin de soutenir la transformation durable de l'Ă©conomie touristique, avec notamment un volet pour l'Ă©cotourisme en outre-mer ; une expĂ©rimentation de solutions innovantes dans les territoires pour rĂ©pondre aux dĂ©fis des destinations ; l'accompagnement de rĂ©seaux territoriaux dans leur appropriation du marketing digital.



LIRE AUSSI : Transformation digitale : 22 lauréats soutenus par Atout France



Au total, sur ces 4 appels Ă manifestation d’intĂ©rĂȘt, nous avons reçu 120 projets candidats, dont 63 ont Ă©tĂ© retenus pour un soutien opĂ©rationnel et un accompagnement en 2023.



Une nouvelle sĂ©rie d'appels Ă manifestation d'intĂ©rĂȘts sera lancĂ©e dans le courant du premier trimestre 2023. Sur cette partie ingĂ©nierie, nous disposons d'un budget annuel de 6M€ Ă dĂ©ployer, grĂące Ă des budgets importants dont nous disposons depuis le plan Destination France.



Par ailleurs nous mettons en place un programme d’ingĂ©nierie pour la montĂ©e en qualitĂ© de l'hĂŽtellerie-restauration. Nous avons apportĂ© un soutien Ă la Direction gĂ©nĂ©rale des Entreprises (DGE) et au cabinet de la Ministre chargĂ©e du tourisme Olivia GrĂ©goire pour recueillir les besoins des professionnels en matiĂšre de recrutement pour la campagne de communication « Le tourisme recrute ». Nous avons aidĂ© Ă la rĂ©daction du cahier des charges, puis Ă tout l'accompagnement pour la mise en place de la campagne et nous allons continuer Ă le faire.Nous avons Ă©galement lancĂ© 4 appels Ă manifestation d'intĂ©rĂȘts en matiĂšre d'ingĂ©nierie et d’innovation afin de soutenir la transformation durable de l'Ă©conomie touristique, avec notamment un volet pour l'Ă©cotourisme en outre-mer ; une expĂ©rimentation de solutions innovantes dans les territoires pour rĂ©pondre aux dĂ©fis des destinations ; l'accompagnement de rĂ©seaux territoriaux dans leur appropriation du marketing digital.Au total, sur ces 4 appels Ă manifestation d’intĂ©rĂȘt, nous avons reçu 120 projets candidats, dont 63 ont Ă©tĂ© retenus pour un soutien opĂ©rationnel et un accompagnement en 2023.Une nouvelle sĂ©rie d'appels Ă manifestation d'intĂ©rĂȘts sera lancĂ©e dans le courant du premier trimestre 2023. Sur cette partie ingĂ©nierie, nous disposons d'un budget annuel de 6M€ Ă dĂ©ployer, grĂące Ă des budgets importants dont nous disposons depuis le plan Destination France.Par ailleurs nous mettons en place un programme d’ingĂ©nierie pour la montĂ©e en qualitĂ© de l'hĂŽtellerie-restauration.

L'annĂ©e 2022 a Ă©tĂ© une annĂ©e de plein dĂ©ploiement pour France Tourisme Observation avec une douzaine de cas d'usage qui ont pu ĂȘtre dĂ©veloppĂ©s avec les partenaires.



Le plus visible est celui travaillé avec la FNHPA et ADN Tourisme qui nous a permis, cet été, de connaßtre en temps réel l'activité des campings et des hébergements de plein air. Quand nous avons comparé nos chiffres avec ceux publiés trois mois plus tard par l'INSEE - sur une base beaucoup plus large - nous avons pu constater que nos chiffres étaient corroborés par ceux de l'INSEE.



C'est quelque chose qui manquait au secteur du tourisme : avoir des chiffres en temps rĂ©el ou en quasi temps rĂ©el pour pouvoir piloter et orienter l'activitĂ©, pour pouvoir mieux comprendre les phĂ©nomĂšnes Ă l’Ɠuvre dans les destinations.



C'est trĂšs encourageant et nous allons poursuivre ce type d’expĂ©rimentation de cas d'usage en 2023. Nous allons notamment travailler avec les principales villes et mĂ©tropoles pour pouvoir mieux comprendre la frĂ©quentation et l'activitĂ© touristique de type tourisme urbain.



Nous allons aussi travailler à un tableau de bord du tourisme durable, mais aussi sur la notion de satisfaction à la fois des visiteurs et de l'acceptabilité par les habitants.