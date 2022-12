L'Observatoire des Stations de Montagne optimiste pour la saison hiver

Les réservations françaises font preuve d’une grande stabilité par rapport à la saison 2021-2022. L’année dernière, les stations de montagne françaises avaient été privées de leurs vacanciers étrangers durant la période des vacances de Noël, en raison du contexte de crise sanitaire.



Cette année, si la fréquentation prévisionnelle de la clientèle internationale n’est pas aussi importante qu’espérée, les vacanciers européens et hors- européens sont de retour grâce à une diversification des offres en stations



Du côté des loisirs, bien que le ski reste l’activité prédominante en hiver (les inscriptions en écoles de ski sont en hausse de 37 % par rapport à la saison passée selon l’ESF), les professionnels de la montagne continuent à enrichir leur offre de nouvelles activités : randonnée en raquettes, luge, course d’orientation, ou encore stage de survie, plus de 50 activités différentes sont proposées en montagne cet hiver 2022- 2023.



Selon les données mesurées entre le 1er octobre et le 15 novembre par Nordic France, les préventes de pass nordiques ont enregistré une hausse de 20 % par rapport à 2021. Côté Union Sport & Cycles, les réservations de matériel dans les stations sont en progression par rapport à début décembre 2021.



Méthodologie

Les données sont, en partie, issues du tableau de bord G2A pour Atout France et l’ANMSM pour l’ensemble du périmètre montagne française (Alpes du Nord, Alpes du Sud et Pyrénées). Ce tableau bord concerne 80 stations et 400 000 lits représentatifs des 1 450 000 lits touristiques de l’espace montagne français.