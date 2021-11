Hausse baril pétrole : "Nous avons 8 mois compliqués devant nous" (Marc Touati)

Il y a plusieurs raisons à cela.Tout d'abord, nous observons un écart d'activité entre les USA et la zone euro. Aux Etats-Unis, la récession a été moindre qu'en Europe, car ils ont moins confiné, le tout avec un redémarrage économique plus fort. Le niveau du PIB américain est supérieur de l'ordre de 5% par rapport à ce qu'il était avant la pandémie. En Europe, il est toujours en recul et se rapproche seulement du niveau avant la crise sanitaire.L'économie aux USA est plus dynamique et le chômage plus faible, donc le dollar rassure plus.La deuxième explication réside dans les taux d'intérêt. Ceux des obligations de l'Etat américain sont autour des 1,5%, alors qu'en Europe, ils sont à 0. le dollar est donc plus apprécié, car il rémunère plus.De plus, la FED (la Réserve Fédérale Américaine, ndlr), l'équivalent de la Banque Centrale Européen (BCE, ndlr) outre-Atlantique, a annoncé vouloir arrêter la planche à billets et remonter les taux d'intérêt l'année prochaine.Vous ajoutez cela un climat politique plus incertain en Europe. L'Allemagne doit se doter d'un nouveau gouvernement, des élections auront lieu en France, en mars, et pour le moment, nul ne sait qui va l'emporter.Ce cours arrange bien les pays producteurs. Ce qui est sûr, c'est que la production met du temps à s'ajuster à la demande.Si jamais demain, ils augmentent très fortement la production de l'or noir, mais que la croissance ralentit, les cours vont s'effondrer. C'est tout le problème des matières premières.La Russie ouvre tout doucement les robinets, pour justement éviter la chute des prix. Ce qui est dangereux en ce moment, c'est la volatilité des cours. En 2008, le baril avait dépassé les 150 dollars en juillet, pour atteindre 34 dollars, six mois plus tard.Le plus important est de stabiliser le prix du pétrole autour de son prix d'équilibre, à savoir environ 70 ou 75 dollars.