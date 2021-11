Le Contrat d’engagement jeune, une réponse à la crise du recrutement ?

Un dispositif en place en 2022

Le gouvernement a annoncé le lancement d’un Contrat d’Engagement Jeune (CEJ). Un accompagnement intensif pour favoriser les découvertes de métiers, les immersions dans un collectif de travail et la formation en alternance des jeunes sans formation ni emploi. S’agit-il d’une piste pour revaloriser et lutter contre la pénurie de main d’œuvre que connaît le secteur du tourisme et plus particulièrement de l’hôtellerie-restauration ?

Rédigé par Caroline Lelievre le Mercredi 3 Novembre 2021

Lu 1059 fois