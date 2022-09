Jean-Virgile Crance : « Parler d’une seule voix sur des sujets majeurs ! » 🔑

TourMaG : Parlons justement des dossiers qui restent ou qui vont venir sur la table. Ces deux dernières années, on a beaucoup parlé de gestion de crise immédiate. Va-t-on s’en éloigner pour parler de l’avenir du secteur ?



Jean-Virgile Crance : Malheureusement le degré d’urgence de gestion de crise nous semble être continu.



Nous sortons à peine de la période Covid qui n’est pas sans laisser quelques stigmates, notamment en matière de PGE, pour entrer dans une incertitude climatique, énergétique et géopolitique. Il faut saluer l’engagement du gouvernement pendant cette première phase de gestion Covid.



Nous avons travaillé très efficacement aussi bien avec Jean-Baptiste Lemoyne, notre ministre de tutelle d’alors, qu’avec Bruno Le Maire. Nous avons pris le temps de nous parler et ils ont surtout pris le temps de nous comprendre, et d’adapter en permanence les dispositifs à la situation du moment.



Je n’en veux pour exemple que les trois versions successives du Fonds de solidarité, qui prenaient en compte à chaque fois nos remarques venant du terrain pour combler les trous dans la raquette.



TourMaG : Peut-on dire, comme Churchill, qu’on a pris le soin de ne pas gâcher une bonne crise ?



Jean-Virgile Crance : En effet, je souligne un point important et positif : la prise de conscience stratégique du Tourisme dans notre économie, et que cette position n’est pas un acquis comme les politiques en avaient trop souvent le sentiment, malgré notre patrimoine, notre histoire, notre culture…



Le levier emploi a également été très en vue, bien sûr quand on parlait de pénurie dans le recrutement, mais en même temps en montrant toutes les opportunités que recèle le Tourisme à tous les niveaux.



J’ajoute un enjeu important qui n’était pas perçu par les politiques, c’est la dimension sociétale de notre filière.



La sortie du confinement a mis en avant le désir de retrouvailles, de ressourcement, de convivialité et particulièrement entre Français. Cette dimension a ouvert des perspectives intéressantes et nouvelles pour le tourisme de proximité, au-delà du retour des clientèles étrangères que nous attendons.