Pour Jean-Pierre Mas, il n'est pas réaliste pour le secteur des opérateurs de voyages de rembourser dans les quatre ans qui viennent les quelque 800 millions d'euros accordés, "l e remboursement serait supérieur à l'excédent brut ".



" On y est, face à ce mur de la dette ", s'exclame Jean-Sébastien Barrault, président de la Fédération nationale des voyageurs (FNTV), " un fardeau insurmontable ". 42% des adhérents estiment ne pas avoir les moyens de rembourser. C'est un secteur particulièrement touché, " ni les seniors, ni les scolaires ne revoyagent ".



La ligne est la même pour le "camping". Pour Nicolas Dayot, président de la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air, "le tourisme est une chaîne, si les restaurants ne vont pas bien, nous souffrons avec eux, nous ne réjouissons pas du malheur des autres". Et tous les campings n'ont pas retrouvé le sourire, en particulier ceux qui vivent avec la clientèle internationale, dont les Anglais.



" Il faut appliquer au PGE le "cas par au cas ", plaide René-Marc Chikli, président du Seto, " il serait dommage de gâcher toutes ces aides ".



Comme le dit Roland Héguy, " éviter que le remède soit pire que le mal ".



Enfin, pour Jean-Luc Michaud, président exécutif de l'Institut français du Tourisme, c'est un leurre de penser que le secteur a été privilégié. " Il a obtenu 7% des encours du total des prêts, ce qui correspond à ce qu'il apporte au produit intérieur brut.



Et c'est l'industrie qui a été la plus touchée et qui continue à l'être, un tiers du tourisme n'a pas véritablement redémarré ".



Ce que confirme René-Marc Chikli, "la saison hiver sera très mauvaise" ou encore Patrick Labrune, président du Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) avec des entreprises qui souffrent "d'un Covid long".