Coronavirus : la confédération des acteurs du tourisme (CAT) demande un "plan de survie"

La confédération des acteurs du tourisme (CAT)* vient d'adresser un courrier au Premier ministre, Edouard Philippe, pour l'alerter sur la situation alarmante à laquelle doivent faire face les professionnels du tourisme français face à l'épidémie de coronavirus.



En copie de ce courrier : Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.



Après l'impact sur l’arrivée des touristes chinois en France (2,5% des touristes étrangers chaque année, 7% de la recette touristique de la France, soit 4 milliards d’euros), le passage au stade 2 du plan de gestion de l'épidémie et les effets du coronavirus " se font sentir sur tous les voyages des Français et des étrangers vers la France , indique la CAT.



Les déplacements, quels qu’en soient l’origine, la destination, et le motif (affaires et loisirs), sont touchés. Ce qui se passe pour le secteur du tourisme et nos métiers est dramatiquement historique. L’annulation d’un évènement a des conséquences en cascades sur les transports, l’hébergement, la restauration, les lieux de visite.



Depuis le 1er mars, l’interruption et l’interdiction des voyages scolaires imposées unilatéralement par le Ministère de l’Education Nationale et les recommandations maladroites de différer les déplacements à l’étranger (sur le site du MEAE) ont des conséquences dramatiques : arrêt des réservations et annulations massives avec des conséquences financières et sociales insupportables pour les entreprises. Le Gouvernement ne peut pas interdire les voyages et les séjours à l’étranger pour les Français ".



Estimant devoir " être un secteur prioritaire en matière d’aides et d’accompagnements ", les membres de la Confédération des Acteurs du Tourisme demandent un " plan de survie en faveur de nos entreprises, des PME aux ETI ".