Le week-end de proximité plus qu’une mode, une tendance de fond

Avant toute réservation, plusieurs critères sont déterminants pour le voyageur afin de choisir l’offre idéale. Le prix, la destination et la sécurité sont considérés comme les critères de sélection les plus importants pour les Français.



L’attention accordée au prix est commune aux voyageurs Français, Espagnols et Belges. Parmi les voyageurs Français sondés, 92% comparent les offres de voyages, car pour 60% d’entre eux le prix est un frein à l’achat.



Les Espagnols sont 96% à comparer et les Belges 90%. Les promotions sont même décisives pour faire pencher la balance. 72% des Français attendent d’avoir une remise avant de réserver, ce chiffre monte même à 96 % pour les touristes Belges. La problématique du pouvoir d’achat étant plus que jamais actuelle, il n’y a pas de petites économies.



Si les critères de prix, de destination et de sécurité revêtent un caractère prioritaire dans le processus de sélection, c’est moins le cas pour le développement durable, la politique d’annulation et la proximité.



Néanmoins consommer local est au cœur des préoccupations des sondés. Parmi le panel interrogé, 96% déclarent vouloir consommer des produits en circuit court et de saison. Les Espagnols et les Belges font beaucoup moins attention à ce critère. Respectivement ils ne sont que 65% et 42% à y prêter attention avant de réserver.



« Ces écarts de résultats sont purement dus aux différences culturelles entre pays. Le Français est locavore, il aime son territoire, son terroir et les produits qui lui sont propres », souligne Sébastien Venturini.



54% des Hexagonaux optent pour un séjour en demi-pension. En pleine crise du pouvoir d’achat, manger sur place permet : de réduire les dépenses extérieures, une flexibilité en cas d’activité la journée, mais aussi une logistique plus simple pour les couples avec enfants.



Weekendesk observe qu’une grande majorité des voyageurs (63%) portent une importance forte aux avis d’anciens clients. Du côté des mesures sanitaires dans les hôtels, un Français sur deux n’y accorde plus d’intérêt.



« Aujourd’hui les voyageurs aspirent à reprendre leur vie d’avant sans penser aux contraintes auxquelles ils ont trop longtemps été confrontés. Leur volonté de repartir en voyage est forte », décrypte Sébastien Venturini.